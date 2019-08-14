HABER /  SPOR

Bursaspor'un milli savunmacısı Ertuğrul Ersoy'a Metz talip oldu

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor'un milli savunmacısı Ertuğrul Ersoy'a Metz talip oldu

Bursaspor’un milli savunmacısı Ertuğrul Ersoy’a Fransız kulübü Metz talip oldu. Oyuncunun transferi için görüşmeler ise devam ediyor.

Bursaspor Kulübü ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy için yurtdışından gelen teklifler değerlendiriliyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, milli savunmacıyı transfer listesine alırken Metz Başkanı Bernard Serin ve asistanı ile birlikte Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’ın İstanbul’daki bir otelde görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun bonservis bedeli ile ilgili görüşmeler devam ederken, Bursaspor’un sonraki satıştan yüzde 30’luk pay istediği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan mevcut kadrosunda 3 stoper oyuncusuna sahip Metz Kulübü, daha önce Süper Lig’de de forma giyen John Boye ile yollarını ayırmak isterken, eski Sivassporlu oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi ihtimaline karşılık Fransız kulübünün takviye yapacağı öğrenildi.

Bilindiği üzere bu akşam UEFA Süper Kupası’nda Liverpool ile Chelsea’yi karşı karşıya getirecek mücadele için dünya futbolunun önemli isimleri İstanbul’da bir araya geliyor.

İlgili Haberler
Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İtalyan gazeteci bombayı patlattı! Galatasaray Joao Mario'yla anlaştı
Foto Galeri İtalyan gazeteci bombayı patlattı! Galatasaray Joao Mario'yla anlaştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Sürat teknesiyle bir kadını ezmişti! Gökhan Arsoy ilk kez konuştu
Sürat teknesiyle bir kadını ezmişti! Gökhan Arsoy ilk kez konuştu
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
ÖNCEKİ HABERLER
Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
Komşu da yanıyor! Orman yangınları sonrası olağanüstü hal ilan edildi
Komşu da yanıyor! Orman yangınları sonrası olağanüstü hal ilan edildi
Başbakan kameralar önünde dünyadan özür diledi
Başbakan kameralar önünde dünyadan özür diledi
'Süper Kupa' önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldı
'Süper Kupa' önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldı
Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti
Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında?
Yorumlar