İtalyan gazeteci bombayı patlattı! Galatasaray Joao Mario'yla anlaştı
Conte’nin Inter'de düşünmediği ve hazırlık maçlarında forma vermediği Portekizli futbolcu Joao Mario, Galatasaray'la el sıkıştı.
İnter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario'nun Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Claudia Garcia, "Joao Mario Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Oyuncu Türkiye'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.
İtalya basını Senegalli oyuncu Babacar'ın Beşiktaş’ın istediğini ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını duyurdu. Burak Yılmaz’ın yanına bir golcü almak isteyen Beşiktaş’ın, 8 milyon euroluk bonservis bedeli bulunan 26 yaşındaki Babacar’ı getirmeye çalıştığı ancak sadece 2 milyon euro önerdiği de belirtildi.
İngiliz gazetesi Daily Mail, Süper Lig’in 3 büyüğünün bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürdüğünü yazdı. Habere göre; son olarak Fenerbahçe, henüz kimseyle anlaşmayan Daniel Sturridge’e haftalık 60 bin pounddan 3 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun birçok teklif aldığını belirten gazete, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti.
10 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen Guelor Kanga için Sparta Prag ile masaya oturulacağı belirtiliyor. Tecrübeli oyuncu hem Yusuf, hem Onazi’nin boşluğunu doldurabilir.