İtalyan gazeteci bombayı patlattı! Galatasaray Joao Mario'yla anlaştı

İngiliz gazetesi Daily Mail, Süper Lig’in 3 büyüğünün bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürdüğünü yazdı. Habere göre; son olarak Fenerbahçe, henüz kimseyle anlaşmayan Daniel Sturridge’e haftalık 60 bin pounddan 3 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun birçok teklif aldığını belirten gazete, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti.