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Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

TÜRKİYE'nin en az nüfusa sahip ili olan Bayburt, yaz aylarında tatil için memleketlerini ziyarete gelenler nedeniyle en kalabalık günlerini yaşıyor. Cadde ve sokaklarda, park yeri sıkıntısı yaşanırken kentteki yoğunluk, en çok esnafı memnun etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlular, bayram tatili nedeniyle memleketlerine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2019 verilerine göre, 82 bin 274 kişi ile Türkiye’nin en az nüfusuna sahip ili konumunda olan kentte, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi.

Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı. Trafik ekipleri 7/24 şehrin her noktasında kilit olan trafiği açmak için mesai yapıyor.

CADDELER DOLDU TAŞTI

Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk esnafı da memnun etti. 

'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalanlar ise restoran, fırın ve pastane gibi işletme sahipleri olurken kentte canlanma olduğu ifade edildi.

Memleketi Bayburt'a tatil için gelen Davut Doğan, "Eskiye nazaran Bayburtumuz gerçekten yaz aylarında kalabalıklaşıyor. Bugün de gördüğünüz gibi arabayı park edecek yer bulamadık" dedi. İdris Bayar ise "Bayburtlu hemşehrilerimiz Bayburtumuza sıla-i rahim yapıyor. Bundan dolayı bir Bayburtlu olarak gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Sefa Kacır da "Biz de bayram münasebetiyle memleketimize geldik. Bayburt böyle kalabalık görmedi. İğne atsanız yere düşmez. Park edecek yer bulamadık" ifadelerini kullandı.

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