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Samsun'da kardeşleri gibi o da intihar etti! Acı son

Demirören Haber Ajansı
Samsun'da kardeşleri gibi o da intihar etti! Acı son

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki Nihat K., 5'inci kattaki evinin yangın merdiveninden atlayarak, yaşamına son verdi. Nihat K.'nin 2 kardeşinin de 1999 ve 2000 yıllarında intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, İlkadım'a bağlı Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, alüminyum doğrama ustası Nihat K., 5'inci kattaki dairesinin yangın merdiveninden kendisini boşluğa bıraktı. Nihat K.'nin atladığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Nihat K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihat K.'nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Nihat K.'nin 1999 yılında iş insanı kardeşi Cemal K. ile 2000'de diğer kardeşi Hava Ulaştırma Yüzbaşı Murat K.'nin de intihar ettiği öğrenildi.



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