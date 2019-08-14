Ampute çocuklar idmana katıldı Liverpool gönülleri fethetti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, bu özel çalışmayla ilgili olarak UEFA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "UEFA Süper Kupa'nın bizim ülkemizde düzenlenecek olması ve bizim ampute futbolcularımızın bu organizasyonun bir parçası yapılması bizi çok mutlu etti.