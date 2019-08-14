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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Siyah-beyazlılar, 61 sezonda yaptığı 2008 maçta, 1087 galibiyet, 553 beraberlik ve 368 yenilgi aldı, 3276 gol atıp, kalesinde 1698 gol gördü.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 62. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.

Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017   

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı. 

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980   

En iyi sezonu: 1991-1992     

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)   

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)   

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)   

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)   

En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup) 

En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)   

En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)   

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)   

En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)   

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol) 

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990) 

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)   

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)   

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)   

En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)     

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170) 

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