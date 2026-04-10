BIST 13.821
DOLAR 44,69
EURO 52,25
ALTIN 6.826,01
HABER /  SPOR

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın takımı yarı finale göz karptı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın takımı yarı finale göz karptı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final ayağında 4 maç oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'i Ilias Akhomach, Unai Lopez ve Isi Palazon'un golleriyle 3-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını Pedrinho ve Alisson Santana'nın (2) kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Almanya temsilcisi Mainz, konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg karşısında Kaishu Sano ve Stefan Posch'un bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere ekibi Crystal Palace ise sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell ve Ismaila Sarr'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.

Müsabakaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.
Muhabir:Mutlu Demirtaştan

ÖNCEKİ HABERLER
