Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler

Bolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (BOLSEV), vatandaşlardan topladığı binlerce liralık kurban bağışıyla tek bir kurban bile kesmediği ortaya çıktı. Vakıf başkanı Ali Sarıyıldız, "Öğrencilere burs vermek için topladık, o yüzden de hiç bir kurban kesmedik" dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Medya Kritik programında aktardığı bilgilere göre, Bolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV), geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde sözde bir bağış kampanyası yürüttü.

"Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor" sloganıyla hazırlanan afişlerde kurban bedeli 13 bin lira olarak belirlendi. Ancak yürütülen soruşturma, bu paraların kurban kesimi için kullanılmadığı ortaya çıktı.

Bolu Belediyesi’ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" (zorlayarak görevi kötüye kullanma/yolsuzluk) soruşturması kapsamında tutuklanan BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, ifadesinde itirafta bulundu. Sarıyıldız’ın ifadesindeki şu sözler dikkat çekti:

“Biz bu bağışı toplarken esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık. O yüzden de kurban kesmedik.”

Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, hayırsever vatandaşlardan toplamda 845 bin lira bağış toplandı. Buna rağmen, vakıf envanterinde ne bir kurbanlık alımı ne de bir kesim işlemine dair fatura veya kayıt bulunamadı. Vatandaşların dini duygularının suistimal edildiği olayda, toplanan paraların nereye harcandığına dair incelemeler devam ediyor.

Yeni soruşturma açılıyor

Bu suçlama hakkında yeni soruşturma açılacağını aktaran Atik, Bolsev Vakfı'nda yönetici olarak yer alan tutuklu Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un şüpheli olarak soruşturmada yer alacağını söyledi. Bağış adı altında para veren 36 vatandaşın ise mağdur olarak yer alacağını bildirdi. Atik ayrıca bu soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuveyt'te bir tesis İHA ile vuruldu İran'dan "biz yapmadık" açıklaması
Hadi Özışık'tan Nuri Güler'e sert tepki: Seni yerin 7 kat dibine sokacağım
Zeytinburnu'nda kızını öldüren baba eski eşini ağır yaraladı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
Dünyayı ayağa kaldıran Epstein iddiası! Melania Trump'tan açıklama geldi
Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan" çağrısı
Rekabet Kurulu'ndan yapay zeka sektörüne inceleme
Türkiye–BAE Ticaretinde Yeni Dönem: ULUSKON'da Kritik Görüşme
Üst üste 5. yenilgi! Fenerbahçe galibiyete hasret
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'da geçici ateşkes kararı
