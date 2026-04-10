İran Konsey Başkanı Harrazi öldürüldü

Saldırıların hedefindeki kritik isim Kemal Harrazi hayatını kaybetti. Nisan ayının başında düzenlenen operasyonda eşini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Harrazi'nin ölümüyle, İran dış politikasının en kıdemli isimlerinden biri sahneden çekilmiş oldu.

ABD ve İran'ın, Pakistan'ın arabuluculuğunda 2 haftalık ateşkes anlaşmasına vardığı İran, ABD-İsrail savaşında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA KEMAL HARRAZİ ÖLDÜ

İran Yarı Resmi Fars Haber Ajansı, ABD-İsrail saldırılarında ağır yaralanan İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin 81 yaşındaki Kemal Harrazi'nin öldüğünü duyurdu.

HARRAZİ, HAMANEY'İN BAŞDANIŞMANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİ

ABD-İsrail'in İran'a 1 Nisan'da yaptığı saldırılarda, Harrazi'nin Tahran'daki konutu hedef alınmış, Harrazi ağır yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.

Harrazi, İran’ın bir önceki lideri Ali Hamaney’in başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.

Mevcut ülke lideri Mücteba Hamaney, Ali Hamaney döneminde görev yapan tüm yetkililerin görevlerine devam etmesini istemişti.

Harrazi ayrıca Dışişleri Bakanlığı görevi de yürütmüştü.

