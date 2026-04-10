Medipol’den kadınlara özel uyarı: Uykusuzluk, yoğun tempo ve düzensiz beslenme hormonlarımızı bozuyor

Abone ol

Adet düzensizliği, geçmeyen yorgunluk, ani kilo artışı ve ruh hali dalgalanmaları, birçok kadının mevsimsel veya yorgunluktan diyerek geçiştirdiği bir durum olabiliyor. Aslında bu sorunların arkasında bozulan hormon dengesi yatıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, modern yaşamın getirdiği stres, uykusuzluk ve kötü beslenmenin kadınlık hormonlarını nasıl sessizce vurduğunu açıkladı.

HORMONLAR KÜÇÜK DEĞİŞİMLERDEN BİLE ETKİLENİR

Hormonal sistemdeki en küçük değişimin bile birçok belirtiyle kendini gösterebileceğini vurgulayan Op. Dr. Torlak, “Adet düzeninde bozulma, enerji düşüklüğü, kilo kontrolünde zorlanma ve ruh hali değişimleri hormonal dengenin bozulduğuna işaret edebilir. Yoğun yaşam temposu, uykusuzluk, dengesiz beslenme ve bazı sağlık problemleri bu süreci tetikleyebilir. Stres vücutta kortizol hormonunu artırıyor. Kısa süreli kortizol yükselmesi ciddi sorunlara yol açmayabilir. Ancak kronik stres durumunda artan kortizol seviyesi yumurtlama döngüsünü baskılar ve adet düzensizliğine neden olur. Aynı zamanda gebelik planlayan kadınlar için de bu süreç zorlaşabilir” diye konuştu.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR HORMON DENGESİNİ BOZUYOR

Kadınların hormon dengesinin dış etkenlerden kolaylıkla etkilendiğine dikkat çeken Op. Dr. Torlak, “Düzensiz ve kalitesiz uyku, yoğun iş temposu, aşırı şeker ve kafein tüketimi, sigara ve alkol kullanımı ile çevresel kimyasal maruziyetler en sık karşılaştığımız faktörler arasında yer alıyor. Bazı durumlarda medikal tedaviye gerek kalmadan düzen sağlanabiliyor. Günlük yaşamda yapılacak küçük düzenlemeler bile birçok kadında adet döngüsünün yeniden doğal ritmine dönmesini sağlayabilir. Gece uykusu, hormonların ve vücudun kendini yenilemesi için kritik bir dönemdir” dedi.

“ERKEN FARKINDALIK VE DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ”

Uzun süreli stres ve yoğun temponun adet döngüsünü otomatik olarak aksattığını vurgulayan Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, “Düzenli uyku, dengeli beslenme, günlük hareket, stresle baş etme yöntemleri ve yıllık kontroller hormon sağlığını korumanın temel basamaklarıdır. Vücudun verdiği küçük sinyalleri fark etmek ve zamanında değerlendirmek birçok sorunun önüne geçebilir. Herhangi bir değişiklik hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak en güvenli yaklaşımdır” şeklinde konuştu.