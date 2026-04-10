Medipol’den kadınlara özel uyarı: Uykusuzluk, yoğun tempo ve düzensiz beslenme hormonlarımızı bozuyor

Hormon sistemindeki küçük dalgalanmalar bile kadın vücudunda zincirleme etkilere yol açabiliyor. Adet döngüsünün bozulması da çoğu zaman bu dengenin ilk işaretlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, hormonal dengenin son derece hassas olduğunu belirterek, stres ve yaşam tarzı alışkanlıklarının adet döngüsünü doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

Adet düzensizliği, geçmeyen yorgunluk, ani kilo artışı ve ruh hali dalgalanmaları, birçok kadının mevsimsel veya yorgunluktan diyerek geçiştirdiği bir durum olabiliyor. Aslında bu sorunların arkasında bozulan hormon dengesi yatıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, modern yaşamın getirdiği stres, uykusuzluk ve kötü beslenmenin kadınlık hormonlarını nasıl sessizce vurduğunu açıkladı.

HORMONLAR KÜÇÜK DEĞİŞİMLERDEN BİLE ETKİLENİR

Hormonal sistemdeki en küçük değişimin bile birçok belirtiyle kendini gösterebileceğini vurgulayan Op. Dr. Torlak, “Adet düzeninde bozulma, enerji düşüklüğü, kilo kontrolünde zorlanma ve ruh hali değişimleri hormonal dengenin bozulduğuna işaret edebilir. Yoğun yaşam temposu, uykusuzluk, dengesiz beslenme ve bazı sağlık problemleri bu süreci tetikleyebilir. Stres vücutta kortizol hormonunu artırıyor. Kısa süreli kortizol yükselmesi ciddi sorunlara yol açmayabilir. Ancak kronik stres durumunda artan kortizol seviyesi yumurtlama döngüsünü baskılar ve adet düzensizliğine neden olur. Aynı zamanda gebelik planlayan kadınlar için de bu süreç zorlaşabilir” diye konuştu.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR HORMON DENGESİNİ BOZUYOR

Kadınların hormon dengesinin dış etkenlerden kolaylıkla etkilendiğine dikkat çeken Op. Dr. Torlak, “Düzensiz ve kalitesiz uyku, yoğun iş temposu, aşırı şeker ve kafein tüketimi, sigara ve alkol kullanımı ile çevresel kimyasal maruziyetler en sık karşılaştığımız faktörler arasında yer alıyor. Bazı durumlarda medikal tedaviye gerek kalmadan düzen sağlanabiliyor. Günlük yaşamda yapılacak küçük düzenlemeler bile birçok kadında adet döngüsünün yeniden doğal ritmine dönmesini sağlayabilir. Gece uykusu, hormonların ve vücudun kendini yenilemesi için kritik bir dönemdir” dedi.

“ERKEN FARKINDALIK VE DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ”

Uzun süreli stres ve yoğun temponun adet döngüsünü otomatik olarak aksattığını vurgulayan Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, “Düzenli uyku, dengeli beslenme, günlük hareket, stresle baş etme yöntemleri ve yıllık kontroller hormon sağlığını korumanın temel basamaklarıdır. Vücudun verdiği küçük sinyalleri fark etmek ve zamanında değerlendirmek birçok sorunun önüne geçebilir. Herhangi bir değişiklik hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak en güvenli yaklaşımdır” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere Başbakanı Starmer, iki ismi işaret edip isyan etti: Beni bıktırdı
İngiltere Başbakanı Starmer, iki ismi işaret edip isyan etti: Beni bıktırdı
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Melania Trump'tan Epstein açıklaması
Melania Trump'tan Epstein açıklaması
Akaryakıtta bugün indirim yarın zam var pompa fiyatı belli oldu
Akaryakıtta bugün indirim yarın zam var pompa fiyatı belli oldu
Kuveyt'te bir tesis İHA ile vuruldu İran'dan "biz yapmadık" açıklaması
Kuveyt'te bir tesis İHA ile vuruldu İran'dan "biz yapmadık" açıklaması
Hadi Özışık'tan Nuri Güler'e sert tepki: Seni yerin 7 kat dibine sokacağım
Hadi Özışık'tan Nuri Güler'e sert tepki: Seni yerin 7 kat dibine sokacağım
Zeytinburnu'nda kızını öldüren baba eski eşini ağır yaraladı
Zeytinburnu'nda kızını öldüren baba eski eşini ağır yaraladı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
Dünyayı ayağa kaldıran Epstein iddiası! Melania Trump'tan açıklama geldi
Dünyayı ayağa kaldıran Epstein iddiası! Melania Trump'tan açıklama geldi