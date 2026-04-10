NATO'dan kritik açıklamalar! İran, ABD, Avrupa ve Türkiye kısmı önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Trump’ın NATO müttefiklerine yönelik "hayal kırıklığını" anladığını belirterek; Türkiye ve ABD arasındaki derin savunma sanayii iş birliğinin transatlantik güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Abone ol

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin başkenti Washington DC’deki Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuştu. Mark Rutte, Türkiye’nin NATO içindeki konumunu sadece askeri değil, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımladı.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve savunma odaklı ilişkileri değerlendiren Rutte, şunları söyledi:

- "Türkiye’den birçok şirketin ABD’de yatırım yaptığı ve birlikte çalıştığı pek çok durum söz konusu.

-Ortada transatlantik bir savunma tabanı var ve bunu birbirinden ayırmanın kesinlikle hiçbir yolu yok"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu askeri, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımlayarak, ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve operasyonel destek konusundaki eleştirilerini haklı bulduğunu belirtti. ABD'nin İran operasyonları sırasında lojistik destek beklediği bazı müttefiklerin 'biraz yavaş' davrandığını ifade etti.

Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu sadece askeri değil, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımladı.



"NATO ÖLÜYOR MU?"

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO hakkındaki eleştirilerine değinerek, transatlantik ittifakın ölümünün yaklaşması ve "mezarlığın yanından geçerken ıslık çalması" gibi bir durumun söz konusu olmadığını, fakat ittifakın bir değişim döneminde olduğunu söyledi. Rutte şunları söyledi:

-"Son olayları düşünelim. ABD’nin İran’da ihtiyaç duyduğu lojistik ve diğer alanlarda destek sağlama zamanı geldiğinde, bazı müttefikler en hafif tabirle biraz yavaş davrandılar.

--Hakkını vermek gerekirse, onlar da biraz şaşırmışlardı. Başkan Trump, ilk saldırılar için sürpriz unsurunu korumak amacıyla müttefikleri bilgilendirmemeyi tercih etti. Ve ben bunu anlıyorum.

-Ama bugün Avrupa’ya baktığımda gördüğüm şey, müttefiklerin İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemede ve kaos ihraç etme kapasitesini zayıflatmada güçlü ABD ordusunun başarılı olmasını sağlamak için büyük miktarda destek, üs imkanı, lojistik ve diğer tedbirleri sağladığıdır. Neredeyse istisnasız bir şekilde. Müttefikler, ABD’nin istediği her şeyi yapıyor".

"İTTİFAKTA DERİN BİR DEĞİŞİM DÖNEMİNDEYİZ"

-"Müttefikler de, ben de, ittifakta derin bir değişim döneminde olduğumuzun farkındayız

-Müttefikler Trump’ın taleplerini duydular ve buna cevap veriyorlar. İngiltere, Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişi sağlamak için gereken askeri, siyasi ve ekonomik araçları koordine eden bir ülkeler koalisyonuna liderlik ediyor. Bu, bir zihniyet değişiminin kanıtıdır".

-Yaşanmakta olan zihniyet değişimi sayesinde transatlantik ufukta gerçek bir ortaklık görüyorum"

"TRUMP'I ANLIYORUM"

Panelin soru cevap kısmında ABD Başkanı Donald Trump ile NATO’nun geleceğine ilişkin görüşmeleri hakkında bir soruya cevabında Rutte, şu yanıtı verdi:

-"ABD Başkanı Trump’ın çok fazla müttefikin yanında olmadığı duygusundan kaynaklanan hayal kırıklığını hissettim. Trump'ın hayal kırıklığını açıkça hissettim. Onu bir ölçüde anlıyorum"

"NATO’NUN YARDIMCI OLMAMASI İÇİN BİR SEBEP YOK"

Panelde NATO’nun İran savaşı sonrasında Orta Doğu’da koordine edici bir güç olarak rol oynama ihtimaline ilişkin bir soruya Rutte, "Buna cevabım, bunun adım adım yapılması gerektiği olurdu. Ama hızla. Şu anda atılmakta olan adım, geçen salı askeri düzeyde bir araya gelen 34 ülkelik koalisyonun Hürmüz misyonunun ne olabileceğine dair ayrıntılı planlama yapmaya başlamasıdır. Bence bu birinci adımdır. NATO’nun yardımcı olmaması için bir sebep yok. Eğer faydalı olacaksa, elbette yardımcı oluruz" dedi.

"NATO içinde bunu yapmak için tüm müttefikler arasında bir mutabakat gerekir" diyen Rutte, "Ama yine de, NATO bir rol oynayabilirse, harika olur" ifadelerini kullandı.