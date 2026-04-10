Melania Trump'tan Epstein açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ve onun suçlarından haberdar olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu. Trump, "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor." dedi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, eşinin böyle bir açıklama yapacağından haberinin olmadığını söyledi.

Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek, hakkındaki Epstein ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Melania Trump, yazılı olarak okuduğu açıklamasında, Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.

"KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİMLERİ REDDEDİYORUM"

Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.

Melania Trump, "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçakgönüllülükten ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum." diye konuştu.

First Lady, Kongreyi Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşma düzenlemeye çağırdı.

"HABERİM YOKTU"

ABD basınında yer alan habere göre, Donald Trump eşi Melania Trump'ın basın toplantısıyla ilgili "Epstein açıklamasından haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

2019'DA ÖLÜ BULUNMUŞTU

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.