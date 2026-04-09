Dünyayı ayağa kaldıran Epstein iddiası! Melania Trump'tan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, hapiste ölü bulunan çocuk tacizcisi pedofili sapkın Jeffrey Epstein ile bağlantısı ve onun suçlarından haberdar olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, hakkında ortaya atılan ve tüm dünyada gündem olan iddialara yönelik Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

MELANİA TRUMP İDDİALARI REDDETTİ

Melania Trump, yazılı olarak okuduğu açıklamasında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.

Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.

'İTİBARIMI LEKELEMEYE YÖNELİK KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİMLERİ REDDEDİYORUM'

Melania Trump, "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçakgönüllülükten ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum." diye konuştu.

KONGREYE KAMUYA AÇIK DURUŞMA DÜZENLEME ÇAĞRISI YAPTI

First Lady, Kongreyi Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşma düzenlemeye çağırdı.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.