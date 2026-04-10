UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi. En avantajlı skorları İngiliz Aston Villa ve Alman Freiburg elde etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ayağında 4 maç oynandı.
Portekiz ekibi Porto'nun İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırladığı karşılaşma, William Gomes ve Martim Fernandes'in (kendi kalesine) attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Almanya'nın Freiburg takımı, sahasında İspanya ekibi Celta Vigo'yu Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste ve Matthias Ginter'in golleriyle 3-0 yendi.
İngiltere temsilcisi Aston Villa, deplasmanda İtalya'nın Bologna takımını Ezri Konsa ve Ollie Watkins'in (2) attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golü, Jonathan Rowe'dan geldi.
Diğer çeyrek final müsabakasında ise Portekiz ekibi Braga ile İspanya temsilcisi Real Betis 1-1 berabere kalmıştı.
Karşılaşmaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.