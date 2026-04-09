Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'da geçici ateşkes kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, üç yılı aşkın süredir devam ediyor.

Taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamazken, Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

PASKALYA İÇİN ATEŞKES

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle ateşkes ilan etti.

12 NİSAN'IN SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Buna göre karar, 11 Nisan saat 16.00’dan 12 Nisan sonuna kadar geçerli olacak.

CEPHELERDE ÇATIŞMA DURACAK ANCAK HAZIRLIKLI OLUNACAK

Ateşkes süresince tüm cephe hatlarında birliklere, muharebe faaliyetlerinin durdurması ancak Ukrayna’nın muhtemel provokasyonlarına ve her türlü saldırgan eylemlerine karşı hazırlıklı olmaları emredildiğini ifade edildi.

UKRAYNA'DAN DA BENZER BİR KARAR BEKLENİYOR

Ukrayna’nın Rusya gibi benzer bir ateşkes kararı alması beklendiği aktarıldı.

RUSYA'DA PASKALYA BAYRAMI

Öte yandan Rusya'da Ortodoks Paskalyası, İsa Mesih'in dirilişini simgeleyen en önemli dini bayram olarak kutlanıyor..

Bu bayram 2026 yılında 12 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

Paskalya'da her sene Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi başta olmak üzere ülke genelinde büyük ayinler düzenlenir, boyanmış yumurtalar tokuşturulur ve özel mumlar yakılarak kutlamalar yapılır.