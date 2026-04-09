Mücteba Hamaney'den Hürmüz Boğazı açıklaması: haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

ABD ve İsrail’in Tahran’daki saldırılarıyla başlayan ve 40’ıncı gününe giren savaşta, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes ilan edildi. İran dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı’nda yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek intikam mesajı verirken, İran’ın haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in, Tahran'da bir ilkokula 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıyla başlayan İran, ABD-İsrail savaşının 40'ncı gününde, Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran'ın anlaşması sonucu 2 hafta ateşkes ilan edildi. Anlaşmaya ilişkin İran dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama geldi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN İŞLETİLMESİNDE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ'

Hürmüz Boğazı'nın işletilmesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyuran İran dini lideri Mücteba Hamaney, "(Babası) Ali Hamaney'in ve şehitlerimizin intikamını alma konusunda kararlıyız." dedi.

İran halkına seslenen Hamaney, "Şu anda şehit liderin stratejik hedefine ulaşmak için gerekli olan şey, aziz halkımızın geride bıraktığı 40 gün boyunca olduğu gibi sahnede kalmaya devam etmesidir. Bu nedenle, düşmanla müzakere edileceğinin açıklanmasıyla sahaya çıkmanın gerekmediği zannedilmemelidir.Aksine, varsayalım ki askeri sahnenin suskunluk dönemi sırasıyla geldiyse, meydanlarda, mahallelerde ve camilerde bulunma imkânına sahip olanların görevi öncekinden daha ağırdır.​" ifadelerini kullandı.

'HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

"İran savaş aramıyor ancak haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz" diyen Hamaney, "Verilen her hasarın tazminatını, bu savaşın şehitlerinin kan bedelini ve gazilerin diyetini kesinlikle talep edeceğiz. Direniş cephesinin tamamını bir olarak gözetmekteyiz." şeklinde konuştu.

PEZEŞKİYAN: ATEŞKES KARARI LİDERİN ONAYIYLA MİLLİ ÇIKARLAR GÖZETİLEREK ALINDI

İran basınına göre, Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

İran’ın "güç yolu ile barış anlayışını reddettiğini ve adil barışla ulusal gücü pekiştirmeyi" takip ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Ateşkes kararı yöneticilerin mutabakatı ve liderin onayı doğrultusunda milli çıkarlar gözeterek alınmıştır." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran’a dayatılanın sınırlı bir çatışma değil aksine İran’ın tüm unsurlarıyla hedef alındığı kapsamlı bir savaş olduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri savaş sırasında dimdik ayakta durduğunu gösterdi." dedi.

Savaş sırasında diplomasiye de ağırlık verdiklerinin altını çizen Pezeşkiyan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Savaşla birlikte diplomasi de yürütüldü. Konuyla ilgili komşu ve bölge ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle görüşüldü. Hem krizin son bulması hem de İran halkının haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması hedeflendi."