Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ateşkes sonrası İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde son durumu ele aldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonucu İran'ın misillemeleriyle Körfez ülkeleri ateş çemberinin içinde kaldı..

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla başlayan enerji krizi, dünyayı olumsuz etkiledi.

Bunun üzerine kızışan savaşta Türkiye, yine elini taşın altına sokan ülkelerden biri oldu.

Her savaş alanında arabulucu rolüyle güvenilir ülke olarak kendine yer bulan Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla barışa yol araladı.

İran ile ABD arasında 2 haftalık ateşkes sağlanırken buna katkı sağlayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

ATEŞKES SONRASI İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasında yapılan ateşkes sonrası İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

PEZEŞKİYAN'LA TÜRKİYE'NİN ÇABALARINDAN BAHSETTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele alanCumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.