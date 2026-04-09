İYİ Parti'den istifa eden Tolga Akalın'ın yeni partisi belli oldu

Eski İYİ Partili Tolga Akalın, Anahtar Partiye geçti.Akalın'a rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu taktı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasında, güçlü bir Türkiye'ye inandıklarını ve bu amaçla yola çıktıklarını belirtti.

Ağıralioğlu, gelecek nesillere daha iyi bir memleket bırakmayı hedeflediklerini belirterek, daha önce memleket mücadelesinde omuz omuza oldukları Akalın'ı partilerine katarak yolculuklarına devam ettiklerini söyledi.

Her geçen gün millet, devlet ve insanlık için yeni bir kuvvetle doğrulduklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Sayın Tolga Akalın, hassasiyetini ifade etmeye çalıştığım bu gayretin omuz vereni, gözünü ufka dikeni, bu uğurda mücadele etmeye söz vereni olarak bugün bize kuvvet verdi." dedi.

Akalın da partiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Ağıralioğlu, Akalın'a partisinin rozetini taktı.