Gelecek Partisi'nden CHP'nin ara seçim çağrısına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Biz hiçbir seçim talebine karşı çıkmayız, destek veririz." dedi.

Abone ol

Adı belediyelerinde yolsuzluk, rüşvet, taciz skandallarıyla anılan CHP'nin gündemi ara seçim oldu.

CHP Lideri Özgür Özel, ara seçim gündemiyle hafta boyunca yapacağı 12 muhalefet partisiyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Özel, son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Özel'i kapıda karşılayan Davutoğlu, görüşme sonrası kameraların karşısına çıktı.

"HER BAYRAMDA ARADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Davutoğlu, sözlerine Özgür Özel'e teşekkür ederek başladı:

Ziyaretiniz için ve her bayramda aradığınız için teşekkür ediyorum. Bayram namazından çıkıp telefona bakıyorum, Sayın Özgür Özel aramış hemen...

"HİÇBİR SEÇİME KARŞI ÇIKMAYIZ, DESTEK VERİRİZ"

CHP'nin ara seçim talebini ise desteklediklerini vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:

Şimdi söylüyorum: AK Parti teşkilatlarından şikayetler var. Bir yorgunluk, bir 'metal yorgunluğu' oluştu. Metal yorgunluğunu aşmak için şimdi yedi diyoruz; yedi milletvekilliği için seçim koyun, sandığı kurun. Bir anda AK Parti teşkilatları hareketlenir. Bu size de yarar. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi, böyle bir teklife de karşı çıkmayız. Destek veririz.