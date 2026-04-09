BIST 13.689
DOLAR 44,55
EURO 52,26
ALTIN 6.862,12
HABER /  GÜNCEL

Gelecek Partisi'nden CHP'nin ara seçim çağrısına destek

Gelecek Partisi'nden CHP'nin ara seçim çağrısına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Biz hiçbir seçim talebine karşı çıkmayız, destek veririz." dedi.

Abone ol

Adı belediyelerinde yolsuzluk, rüşvet, taciz skandallarıyla anılan CHP'nin gündemi ara seçim oldu.

CHP Lideri Özgür Özel, ara seçim gündemiyle hafta boyunca yapacağı 12 muhalefet partisiyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Özel, son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. 

Özel'i kapıda karşılayan Davutoğlu, görüşme sonrası kameraların karşısına çıktı. 

"HER BAYRAMDA ARADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Davutoğlu, sözlerine Özgür Özel'e teşekkür ederek başladı:

Ziyaretiniz için ve her bayramda aradığınız için teşekkür ediyorum. Bayram namazından çıkıp telefona bakıyorum, Sayın Özgür Özel aramış hemen...

"HİÇBİR SEÇİME KARŞI ÇIKMAYIZ, DESTEK VERİRİZ"

CHP'nin ara seçim talebini ise desteklediklerini vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:

Şimdi söylüyorum: AK Parti teşkilatlarından şikayetler var. Bir yorgunluk, bir 'metal yorgunluğu' oluştu. Metal yorgunluğunu aşmak için şimdi yedi diyoruz; yedi milletvekilliği için seçim koyun, sandığı kurun. Bir anda AK Parti teşkilatları hareketlenir. Bu size de yarar. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi, böyle bir teklife de karşı çıkmayız. Destek veririz.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Lübnan ile doğrudan görüşmelere hazırlanıyor
İsrail Lübnan ile doğrudan görüşmelere hazırlanıyor
Hakan Fidan: Dünya İsrail'in sabotajlarına ses çıkarmalı
Hakan Fidan: Dünya İsrail'in sabotajlarına ses çıkarmalı
Yusuf Güney, yasaklı madde içeren çayı özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı
Yusuf Güney, yasaklı madde içeren çayı özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüpheliler hakkında karar!
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüpheliler hakkında karar!
Donald Trump'tan Avrupa'ya ültimatom! Süre verdi...
Donald Trump'tan Avrupa'ya ültimatom! Süre verdi...
ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı
ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı
İYİ Parti'den istifa eden Tolga Akalın'ın yeni partisi belli oldu
İYİ Parti'den istifa eden Tolga Akalın'ın yeni partisi belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Yarına dikkat
İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Yarına dikkat
Altın günü böyle kapattı! Yüzde 1,1 düşüş...
Altın günü böyle kapattı! Yüzde 1,1 düşüş...
MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’
MİT 86 yıllık istihbarat raporunu paylaştı: ‘Aceledir’
Ömer Çelik'ten ateşkes açıklaması: İsrail sabote ediyor
Ömer Çelik'ten ateşkes açıklaması: İsrail sabote ediyor
Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı