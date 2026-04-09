Dünya Kupası'nda 52 kişilik listede tek Türk hakem yok

FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak 52 kişilik hakem listesini açıkladı. Yıllardır verdikleri tartışmalı kararlarla tepkilerin odağında yer alan Türk hakemleri 52 kişilik listeye giremedi.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı.

FIFA'nın açıklamasına göre organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.

Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle:

Abdulrahman Al Jassim (Katar), Khalid Al Turais (Suudi Arabistan), Yusuke Araki (Japonya), Omar Abdulkadir Artan (Somali), Pierre Atcho (Gabon), Ivan Barton (El Salvador), Dahane Beida (Moritanya), Juan Gabriel Benitez (Paraguay), Juan Calderon (Kosta Rika), Raphael Claus (Brezilya), Ismail Elfath (ABD), Espen Eskas (Norveç), Alireza Faghani (Avustralya), Yael Falcon Perez (Arjantin), Drew Fischer (Kanada), Cristian Garay (Şili), Katia Garcia (Meksika), Mustapha Ghorbal (Cezayir), Alejandro Hernandez (İspanya), Dario Herrera (Arjantin), Jalal Jayed (Fas), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda), Istvan Kovacs (Romanya), François Letexier (Fransa), Ma Ning (Çin), Adham Makhadmeh (Ürdün), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Maurizio Mariani (İtalya), Hector Said Martinez (Honduras), Amin Mohamed (Mısır), Oshane Nation (Jamaika), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), Omar Al Ali (Birleşik Arap Emirlikleri), Kevin Ortega (Peru), Tori Penso (ABD), Joao Pinheiro (Portekiz), Ramon Abatti (Brezilya), Cesar Ramos (Meksika), Andres Rojas (Kolombiya), Sandro Schaerer (İsviçre), Ilgiz Tantashev (Özbekistan), Anthony Taylor (İngiltere), Gustavo Tejera (Uruguay), Facundo Tello (Arjantin), Abongile Tom (Güney Afrika), Clement Turpin (Fransa), Jesus Valenzuela (Venezuela), Slavko Vincic (Slovenya), Wilton Sampaio (Brezilya), Felix Zwayer (Almanya)

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM OLMAYACAK

Dünya Kupası'nda 52 hakem arasında Türk bir hakemin yer almaması dikkat çekti. FIFA’nın açıkladığı 52 kişilik hakem listesi, Türk futbolu adına düşündürücü tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Listede hiçbir Türk hakemin yer almaması, uzun süredir tartışılan hakemlik sisteminin uluslararası alandaki yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı.

ELEŞTİRİLER SADECE YEREL DEĞİL

Türkiye’de Süper Lig seviyesinde görev yapan hakemlerin performansı yıllardır kamuoyunda yoğun şekilde eleştirilirken, bu eleştirilerin sadece yerel değil küresel ölçekte de karşılık bulduğu görüldü.

FIFA’nın en üst düzey organizasyonu için belirlenen listede Türk hakemlere yer verilmemesi futbolla ilgili birçok konuda ciddi bir sorgulamayı beraberinde getirdi.

Özellikle son yıllarda VAR uygulamaları ve tartışmalı kararlar sıkça gündeme gelirken Türk hakemliğinin uluslararası arenada neden temsil edilemediği sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

YILLARDIR HER HAFTA TARTIŞMALI KARARLAR

Türkiye'de oynanan profesyonel liglerde her hafta bir hakem hatası gündem olurken hakemlere yönelik tepkiler dinmek bilmedi. Hakemlerimizin yetersizliklerinin farkında olan UEFA da Türk hakemlerine olabildiğinde az görev verirken FIFA ise Dünya Kupası'na hiçbir Türk hakemi dahil etmedi.

Avrupa’da birçok ülke birden fazla hakemle temsil edilirken, Türkiye’nin tamamen dışarıda kalması futbol adına dikkat çekici bir gerileme olarak yorumlandı.