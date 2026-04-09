Bursa Büyükşehir başkanlığı AK Parti'ye geçti! İşte belediye meclisi oylama sonuçları

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. CHP aday çıkarmazken Cumhur İttifakı'ndan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Şahin Biba tek aday oldu. Seçimlerin ilk 2 turunda üçte 2 çoğunluk sağlanamadı. Şahin Biba, üçüncü tur oylamada salt çoğunlukla Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili seçildi.

BURSA Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart tarihinde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Mustafa Bozbey'in Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sebebiyle bugün belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP aday çıkarmazken seçimlerde sadece AK Parti'den Şahin Biba yer aldı. Oylama neticesinde Bursa başkanlığı el değiştirdi.

SEÇİM SONUÇLARI
Yapılan gizli oylamanın ilk turunda Şahin Biba için 61 oy çıktı. Şahin Biba, meclis salt çoğunluğu olan 71 oya ulaşamadığı için seçim 2.tura kaldı. İkinci oylamada Şahin Biba 60 oy aldı. Bir üye adayın soyadını yanlış yazdığı için oyu geçersiz oldu. Seçimlerin üçüncü turunda salt çoğunluk olan 54 oy arandı. Yapılan oylama sonu 61 oy alan Şahin Biba, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili oldu.

Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki olarak CHP aday çıkarmadı. Cumhur İttifakı'ndan AK Partili Şahin Biba tek aday olarak seçime katıldı. Şahin Biba 3. turda seçildi ve Bursa Büyükşehir CHP'den Cumhur ittifakına geçti. 

OYLAMA ÖNCESİ GERİLİM
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçimler gergin başladı. Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütü, Bursa Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüş düzenledi. Eylemde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, meclis salonu kapası önünde polis ile grup arasında arbede çıktı.

BURSA MECLİS ÜYE DAĞILIMI
106 üyeli Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8, İYİ Parti'nin 3, BBP'nin 1, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 üyesinin yanı sıra 1 de Bağımsız üye bulunuyor.

