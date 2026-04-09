Hakan Fidan: Dünya İsrail'in sabotajlarına ses çıkarmalı

Bakan Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında bölgesel gelişmeleri değerlendirdi ve "Dünya İsrail'in sabotajlarına ses çıkarmalı" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın açıklamasında bulunuyor. Ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Dünya İsrail'in sabotajlarına ses çıkarmalı" dedi.

"Bölgemizde kalıcı barış ve huzurun en önemli yapı taşlarından birisi de şüphesiz komşumuz Suriye’nin istikrarıdır." diyen Fidan, Suriye’nin bölgemizdeki krizin menfi yansımalarından uzak tutulması gerekliliğini vurguladı. "Türkiye bu yönüyle yürüttükleri çabalarda Suriye’nin her zaman yanında olacaktır. Suriye hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İSRAİL'E DUR DENMELİ"

İsrail'in bölgeyi uçuruma sürüklediğini belirten Fidan, "İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli" dedi. Bakan Fidan, şu ifadelere yer verdi:

"Kalıcı barış ve istikrar yönünde yoğun gayretlerimizi sürdürürken bölgemizi uçuruma sürükleyen esas unsuru göz ardı etmemeliyiz. Uluslararası toplumun artık net bir şekilde idrak etmesi gereken hakikat şudur: İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Ortadoğu’da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacaktır. İsrail’in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına artık bir 'dur' denilmelidir."

Netanyahu hükümetini, savaş bahanesiyle Gazzelileri kıtlık koşullarına mahkum etmekle, Batı Şeria’da iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik hukuksuz adımlarına her gün bir yenisini eklemekle, Doğu Kudüs’te ibadet özgürlüğünü sistematik biçimde kısıtlamakla suçlayan Bakan Fidan, "İsrail, Gazze’deki soykırımını şimdi Lübnan’a taşımaktadır." dedi.

İRAN KONUSU

İran müzakerelerinde İsrail tehlikesine değinen Fidan, "Netanyahu hükümetinin bölgedeki ateşkesi ve yoğun gayretlerle tesis edilen müzakere süreçlerini bir kez daha sabote etmesine kesinlikle izin verilmemelidir." dedi.

Pakistan'da gerçekleşecek İran-ABD müzakerelerine ilişkin konuşan Bakan Fidan, müzakerelerde tarafların esnek olmasının öneli olduğunu vurguladı.

"DİKKATLER GAZZE'DEN DAĞILMAMALI"

Uluslararası topluma seslenen Fidan, bölgesel gelişmeler nedeniyle Filistin'e yönelik sesin azalmaması gerektiğini vurguladı ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası toplumu seferber etme çağrısını yineledi. Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"Bölgesel gelişmelerin uluslararası toplumun dikkatini Filistin’den ayırmaması da ayrıca önem taşımaktadır. Gazze’de ateşkes tesis edilmesine rağmen Filistin halkı halen en temel insani ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır. İsrail’in ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yeniden inşa kapsamındaki faaliyetlerin zaman kaybedilmeden başlaması gerekmektedir."

Gazze konusunda Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirten Fidan, "Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bu dönemde İsrail’in Batı Şeria’da yürüttüğü eylemleri de endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası toplumun İsrail’in fiili durum yaratma adımlarına karşı gerekli tedbirleri alması şarttır. Bu çerçevede uluslararası toplumu seferber etme çabalarımızı ortaklarımızla beraber yürütmekteyiz." diye konuştu.

"ÇEVRE ÜLKELER SÜREKLİ TÜRKİYE'Yİ ARIYOR"

Mutabık kalınırsa İran müzakerelerinin devam edebileceğini belirten Fidan, geçici ateşkes süresi hakkında "İki hafta yeterli olmayabilir" dedi.

AB ve çevre ülkelerin sürekli Türkiye'yi aradığını söyleyen Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yapıldığını belirtti.

"LÜBNAN'A SALDIRI PROVOKASYONDUR"

Lübnan'a saldırının provokasyon olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "ABD ve uluslararası toplum ciddi tepki göstermelidir" dedi.