İsrail Lübnan ile doğrudan görüşmelere hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklayarak sürecin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine odaklanacağını belirtti.

Netanyahu yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan ile doğrudan görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Netanyahu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Lübnan’dan İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılmasına yönelik tekrarlanan ve devam eden çağrılar ışığında, dün kabineye mümkün olan en kısa sürede Lübnan ile doğrudan görüşmelere başlanması talimatını verdim.

Müzakereler, Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasındaki barış ilişkilerinin düzenlenmesine odaklanacak

Lübnan Başbakanı tarafından Beyrut’un silahsızlandırılması yönünde yapılan çağrıyı takdirle karşılıyoruz"

WITKOFF'TAN NETANYAHU'YA: DİPLOMASİYE KAPI AÇIN

ABD'li bir yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da katıldığı görüşmede Witkoff Netanyahu’ya Lübnan’a saldırıları azaltması ve diplomasiye kapı açmasını söyledi

