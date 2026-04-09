Fenerbahçe’de Marco Asensio depremi! Dizindeki ödem...

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında sakatlanan Marco Asensio'nun dizindeki ödem henüz inmediği için MR çekilemediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden olan Marco Asensio, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen İspanyol futbolcunun, MR'ının çekilebilmesi için dizindeki ödemin inmesi bekleniyordu.
ÖDEM HALA İNMEDİ
Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.
SÜREÇ UZADIKÇA UZUYOR
Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor. Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.