Türkiye–BAE Ticaretinde Yeni Dönem: ULUSKON’da Kritik Görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri Ticari Ataşesi Amna Alhosani’nin ULUSKON’u ziyareti, Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Görüşmede ticaret hacmi, karşılıklı yatırım fırsatları ve ihracat-ithalat dengesi ele alınırken, iki ülke arasında özellikle sanayi, lojistik ve gıda gibi alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticari Ataşesi Amna Alhosani, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi’ni ULUSKON Genel Merkezinde ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gerçekleşen ikili görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki mevcut ticaret hacmi, ihracat ve ithalat dengesi ile karşılıklı yatırım fırsatları kapsamlı şekilde ele alındı. Taraflar, özellikle son yıllarda artan ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınması gerektiğine vurgu yaparak, başta sanayi, lojistik, gıda ve perakende sektörleri olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artırılabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türk iş dünyasının BAE pazarındaki etkinliğinin artırılması, BAE’li yatırımcıların Türkiye’de daha fazla projeye yönlendirilmesi ve iki ülke arasında sürdürülebilir ticaret köprüleri kurulması konularında somut adımlar atılması gerektiği dile getirildi. Bu kapsamda, ortak iş forumları düzenlenmesi, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri ve sektörel bazlı toplantıların artırılması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy, Türkiye’nin üretim gücü, coğrafi konumu ve ihracat kapasitesiyle bölgesel bir merkez olduğuna dikkat çekerek, BAE ile kurulacak güçlü ticari ortaklıkların her iki ülke için de önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti. Amna Alhosani ise BAE’nin yatırımcı dostu politikaları ve küresel ticaretteki stratejik rolüne vurgu yaparak, Türk iş insanlarıyla daha yakın iş birlikleri kurmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda ULUSKON Genel Başkanı Atasoy, kendi markası NEA’ya ait ürünlerden oluşan paspas takımı ve çaydanlığı Amna Alhosani’ye hediye etti. Hediye takdimi sırasında iki taraf da karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulunarak, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirdi.

