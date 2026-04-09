Mücteba Hamaney: İran savaş istemiyor ama haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz

ABD ile imzalanan ateşkes sonrası ilk açıklamasını yapan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, İran halkının savaştan yana olmadığını ama özgürlük haklarından da asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile silahlar bir süreliğine de olsa sustu.

İki ülke iki haftalık bir duraksama konusunda mutabakata varırken daha sonrasında yapılan açıklamalar yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yeni bir açıklama ise İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'den geldi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA HAKLARIMIZDAN DA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İran halkına ve dünya ülkelerine seslenen Hamaney, tavizsiz olduklarını söyledi.

Süreçten zaferle ayrıldıklarını belirten Hamaney, "İran savaş istemiyor ama haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"SAVAŞ MEYDANININ GALİBİ OLDUNUZ"

Vatandaşlara savaş boyunca gösterdikleri duruş için teşekkür eden Dini Lider, "Siz, İran'ın kahraman milleti, bu savaş meydanının kesin galibi oldunuz.

İran bugün, bir büyük güç haline gelmenin şafağında duruyor." ifadelerini kullandı.

"HER BİR HASAR İÇİN TAZMİNAT TALEP EDECEĞİZ"

ABD'den talepleri olduklarını kaydeden Hamaney, şunları kaydetti:

Ülkemize saldıran suçlu saldırganları terk etmeyeceğiz.

Her bir hasar için tazminat ve şehitlerimizin kan için bedeli talep edeceğiz.

KÖRFEZ'E SESLENDİ: DOĞRU YERDE DURUN

Konuşmasının devamında Körfez ülkelerine seslenen Hamaney, "Güneydeki komşularımıza sesleniyorum.

Bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz, bunu doğru görün ve doğru yerde durun.

Şeytanların yalan vaatlerinden şüphelenin." diye konuştu.

HÜRMÜZ'DE YENİ DÖNEM MESAJI

İran basını geçtiğimiz gün İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını iddia ederken Hamaney, bu konuya da değindi.

Detaylı bir açıklama yapmayan Dini Lider, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz." şeklinde konuştu.