Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Samsunspor’a ağır darbe

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Augusto, 45+1. dakikada Mocsi ile 45+3 ve 50. dakikalarda Laçi kaydetti. Samsunspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ndiaye attı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, 50. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltirken Samsunspor, 36 puanda kaldı.
Gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Samsunspor da deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak.