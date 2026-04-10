İş insanı kulüpte tanıştığı kadını evine götürdü hayatının şokunu yaşadı

Gece kulübünde tanıştığı A.K. ile evine giden iş insanı Ş.T., dehşeti yaşadı. Kadın önce uyuşturucu talep etti, ardından eve çağırdığı torbacıya 50 bin lira borcu olduğunu söyleyerek parayı iş insanından istedi. Ş.T.’nin reddi üzerine ise tehditler başladı.

İstanbul’da geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan olayda, eğlence için Bebek’teki bir bara giden iş insanı Ş.T., gece ilerledikçe tanıştığı A.K. ile yakınlaştı. Kadının “Evinize gidelim” teklifi üzerine mekandan ayrılan ikili, Ş.T.’nin evine geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre, evde bir süre sonra kadın, iş insanından uyuşturucu temin etmesini istedi. Ş.T.’nin bu talebi reddetmesi üzerine A.K., bu kez “Kendim için isteyeyim” diyerek bir kişiyi adrese çağırdı.

Kısa süre sonra gelen torbacının ardından kadın, iş insanına hem o anki uyuşturucunun parasını hem de daha önceye ait olduğunu öne sürdüğü 50 bin liralık borcunu ödemesi gerektiğini söyledi.

Talebi kabul etmeyen Ş.T., bu kez “Polisi arar, uyuşturucu ihbarı yaparım” sözleriyle tehdit edildi.

Büyük korku yaşayan iş insanı, istenen parayı ödedikten sonra kadını evden çıkardı.