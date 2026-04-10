BIST 13.689
DOLAR 44,66
EURO 52,24
ALTIN 6.838,53
HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Starmer, iki ismi işaret edip isyan etti: Beni bıktırdı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi. Starmer, "Enerji faturalarının, Putin ya da Trump'ın dünya çapındaki eylemleri yüzünden sürekli iniş çıkışlar yaşaması beni bıktırdı" dedi.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, enerji fiyatlarının dalgalanmasının sebepleri üzerine açıklamalarda bulunarak Putin ve Trump'ı hedef aldı. Starmer İngiltere'nin ulusal çıkarlarına göre hareket edeceğini belirtti.

İngiliz basınına konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, enerji fiyatlarındaki yükselişten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

Starmer, "Ülkenin dört bir yanındaki ailelerin ve işletmelerin enerji faturalarının, Putin ya da Trump'ın dünya çapındaki eylemleri yüzünden sürekli iniş çıkışlar yaşaması beni bıktırdı. Ailelere ve işletmelere 'Uluslararası piyasada olmak zorundayız, buna katlanmak zorundayız' denmesini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Trump ile bağları kopardım"

Starmer, ABD ve İsrail'in İran ile çatışmasının İngiltere'de enerji fiyatlarını hızla yükselttiğini ifade etti.

Starmer ayrıca İngiltere'nin Hürmüz Boğaz'ının yeniden açılmasına yönelik kurulan koalisyonun merkezinde yer aldığını belirtti.

Starmer, savaşın ilk günlerinde ABD'ye İngiliz üslerini saldırı amaçlı kullanma izni vermeyi reddederek Trump ile bağlarını kopardığını söyledi.

Trump'ın İran'a yönelik "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidi hakkında Starmer, "Bunu çok net söyleyeyim, bunlar benim asla kullanacağım sözler değil. Çünkü ben bu meseleye İngiliz değerleri ve ilkeleriyle yaklaşıyorum. İngiltere olarak kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz var ve yaptığımız her şeyde bunlar bize rehberlik edecek" dedi.

"Kararlarımı ulusal çıkarlara göre alırım"

Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana durumu yakından izlediğini belirten Starmer, "En başından beri durumu izliyoruz. Hangi anlaşmaların yapıldığı ve üslerin nasıl kullanılacağı konusunda kafam çok net. Bu önemli bir ilke meselesi çünkü askerlerimizi görevlendireceksek bunun hukuki bir temeli olması gerekir. Bir ülke olarak nerede durduğumuzu netleştirmeliyiz. Ben İngiltere Başbakanıyım ve kararlarımı İngiliz ulusal çıkarlarına göre alırım. Gürültüye, baskıya ve söylemlere rağmen odak noktam hep bu oldu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Melania Trump'tan Epstein açıklaması
Melania Trump'tan Epstein açıklaması
Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti! Melania Trump'tan Jeffrey Epstein açıklaması
Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti! Melania Trump'tan Jeffrey Epstein açıklaması
Akaryakıtta bugün indirim yarın zam var pompa fiyatı belli oldu
Akaryakıtta bugün indirim yarın zam var pompa fiyatı belli oldu
Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler
Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler
Kuveyt'te bir tesis İHA ile vuruldu İran'dan "biz yapmadık" açıklaması
Kuveyt'te bir tesis İHA ile vuruldu İran'dan "biz yapmadık" açıklaması
Hadi Özışık'tan Nuri Güler'e sert tepki: Seni yerin 7 kat dibine sokacağım
Hadi Özışık'tan Nuri Güler'e sert tepki: Seni yerin 7 kat dibine sokacağım
Zeytinburnu'nda kızını öldüren baba eski eşini ağır yaraladı
Zeytinburnu'nda kızını öldüren baba eski eşini ağır yaraladı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
Dünyayı ayağa kaldıran Epstein iddiası! Melania Trump'tan açıklama geldi
Dünyayı ayağa kaldıran Epstein iddiası! Melania Trump'tan açıklama geldi