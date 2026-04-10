BIST 13.821
DOLAR 44,69
EURO 52,25
ALTIN 6.826,01
HABER /  DÜNYA

Mücteba Hamaney'den intikam mesajı: Geri adım atmak yok

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’le varılan ateşkesle ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, ABD/İsrail saldırısında öldürülen babası Ali Hamaney’in kırkı nedeniyle bir bildiri paylaştı.

Abone ol

Savaş aramadıklarını ancak haklarından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Babası Ali Hamaney ve şehitlerin intikamını alacaklarını ve tazminat isteyeceklerini vurguladı. Hamaney, Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacaklarını belirtti. Körfez ülkelerine de, “doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun” diye seslendi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney, savaş istemediklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." dedi.

Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

''TAZMİNAT İSTEYECEĞİZ''

Savaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA Başkanı Infantino, İstanbul'a geldi
FIFA Başkanı Infantino, İstanbul'a geldi
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP elden gidecek
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP elden gidecek
Trump, Macaristan'daki seçimler öncesi Orban'a desteğini yineledi
Trump, Macaristan'daki seçimler öncesi Orban'a desteğini yineledi
Lübnanlı yetkili açıkladı! ABD'de yapılacak görüşme...
Lübnanlı yetkili açıkladı! ABD'de yapılacak görüşme...
Kırmızı bültenle aranıyordu! Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı deniyor
Kırmızı bültenle aranıyordu! Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı deniyor
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın takımı yarı finale göz karptı
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın takımı yarı finale göz karptı
Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler 3 isim gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler 3 isim gözaltına alındı
İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Trump'ın eşi Melania Trump'tan beklenmedik sapık Jeffrey Epstein açıklaması
Trump'ın eşi Melania Trump'tan beklenmedik sapık Jeffrey Epstein açıklaması
Öğrencilere kantin desteği şartlar belli oldu! Aylık 2 bin yatırılacak
Öğrencilere kantin desteği şartlar belli oldu! Aylık 2 bin yatırılacak
İran Konsey Başkanı Harrazi öldürüldü
İran Konsey Başkanı Harrazi öldürüldü
İş insanı kulüpte tanıştığı kadını evine götürdü hayatının şokunu yaşadı
İş insanı kulüpte tanıştığı kadını evine götürdü hayatının şokunu yaşadı