CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon!

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gelen son dakika haberine göre çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler dijital materyal ve resmi evraklara yönelik detaylı bir inceleme başlattı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat" ve "rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti.
Belediye binasındaki aramalar sürüyor
Polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İHALEDE USULSÜZLÜK VE RÜŞVET
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatın temelinde, belediye ihalelerine dışarıdan müdahale edildiği ve kamu görevlilerinin bu süreçte maddi menfaat sağladığı iddiaları yer alıyor.