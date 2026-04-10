Erdoğan'dna Türk Polis Teşkilatının 181. yılı için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul ederek, emniyet güçlerine yönelik devlet desteğinin artarak süreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerimize en güçlü desteği sunmaya devam edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Polis Teşkilatı'mızın kıymetli mensupları sizleri milletin evinde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünün teşkilat mensuplarımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerle birlikte tüm polislerimizin Polis Haftası’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Farkındalık çalışmaları başta olmak üzere Polis Haftası münasebeti ile tertip edilen tüm etkinliklerin, Emniyet Teşkilatımız ile milletimiz arasındaki gönül bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Merhum Mehmet Akif Ersoy’un o veciz ifadesiyle, istiklaline aşık bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden tüm polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı ve isimlerini kalbimize nakşettiğimiz kahramanları rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Muhterem gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum: Emniyet Teşkilatımız, en son salı günü bir kere daha şahit olduğumuz gibi; terör örgütlerinden zehir tacirlerine, trafik magandalarından silahlı çetelere, suç ve suçluların tamamına karşı gözünü kırpmadan mücadele ediyor. Yüksek bir şuur ve özveriyle 86 milyonun huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize, sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

"TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ LİMAN OLARAK TEMAYÜZ ETMESİNDE POLİSLERİMİZİN BÜYÜK PAYI BULUNUYOR"

Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye’nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleri ile mücadele ettiniz.

Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.

"POLİSİMİZ DEVLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR"

Şunu hiçbir zaman unutmayın: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Bu aziz millet, İstiklal Harbi’nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu’nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi’yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de devletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır.

Bizler de devlet olarak emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, sizlere her anlamda en güçlü desteği sunmaya inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle polis teşkilatımızın 181. yaşını tebrik ediyor, Polis Haftası’nın bir kez daha ülkemiz, Emniyet Teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Meslek hayatınızda her birinize başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da açık etsin diyorum.