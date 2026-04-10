Ankara'ya sürpriz kar yağışı! İstanbul bahara giriyor 20 derece sıcaklık
TÜRKİYE bir yandan kışa veda ederken bir yanıyla da baharı karşılıyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ankara için sürpriz kar var. İstanbul ise bahara haftaya tam anlamıyla yaşamaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük haritalı hava durumunu yayınladı.
Kış mevsimi, Nisan ayında da etkisini tam olarak yitirmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10-16 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan güncel hava tahmin haritalarına göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İTÜ Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kar haberini duyurdu. Dediği gibi de oldu. Ankara bugün sürpriz karla tanıştı.
BAŞKENTTE KIŞ GERİ KAR BEKLENİYOR
Ankaralılar için Nisan ayında adeta kışa dönüş yaşanıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, başkentte beklenen sert hava koşullarına dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Ankara'ya Nisan karı sürprizi! Bugün (Cuma) ve yarın (Cumartesi) karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor."
Ankara'da sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceğini belirten Şen, gündüz sıcaklıklarının 5-6 derece civarında kalacağını, gece saatlerinde ise termometrelerin 1-2 dereceye kadar gerileyeceğini ifade etti.
Beklenen kar yağışı başladı
Başkentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırdı.
İSTANBUL'A HAFTA BAŞI BAHAR GELİYOR
İstanbul'da ise durum hafta sonu itibarıyla tamamen değişiyor. Bugün (Cuma) kentte sıcaklığın 11 derece civarında ve havanın hafif yağmurlu olacağını belirten Prof. Dr. Şen, İstanbullulara beklenen müjdeyi verdi.
"Pazartesi'den itibaren İstanbul'a bahar geliyor" diyen Şen, sıcaklıkların hızla tırmanarak 20 dereceyi geçeceğini duyurdu. İstanbulluların güneşli havanın tadını çıkarabileceğini belirten uzman isim, Pazar gününden itibaren önümüzdeki Cuma gününe kadar megakentte yağış görünmediğini de sözlerine ekledi.