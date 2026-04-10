Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında

Bolu Belediyesi'ne gece saat 02.00'de operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve iki kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı, daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği iddia edildi.

Leyla Beykoz’un yanı sıra gözaltına alınan iki kişinin belediye meclis üyesi olduğu ve hâlâ gözaltında olduğu belirtiliyor.