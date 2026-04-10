Trump'ın eşi Melania Trump'tan beklenmedik sapık Jeffrey Epstein açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Jeffrey Epstein ile bağlantısı ve onun suçlarından haberdar olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu. Melanie Trump'ın sürpriz açıklaması ABD medyasını da şaşırttı.

ABD First Lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı sürpriz bir açıklamayla kamuoyunda uzun süredir dolaşan "Jeffrey Epstein" söylentilerine sert bir cevap verdi.

SÜRPİZ OLDU

Bugün gerçekleştirilen ve nedeni tam olarak anlaşılamayan bu ani basın açıklamasında First Lady, kendisini Epstein ile ilişkilendiren her türlü iddianın "bugün itibarıyla sona ermesi gerektiğini" vurguladı.

Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan First Layd Melania Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.

"Hakkımda yalan söyleyen kişiler..."

Melania Trump, şunları söyledi:

- "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor.

-Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçak gönüllülükten ve saygıdan yoksundur.

-Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum."

"GERÇEĞİ ANCAK BÖYLE ÖĞRENİRİZ"

Açıklamasının en dikkat çekici kısımlarından biri ise Epstein'in cinsel istismar ve insan ticareti ağından kurtulan mağdurlara yönelikti. Yasa yapıcılara seslenen Trump, bu konunun aydınlatılması için Amerikan Kongresi'ni göreve davet etti.

Hayatta kalan mağdurlara kongre önünde yeminli ifade verme fırsatı tanınması gerektiğini belirten Melania Trump, sözlerini şöyle noktaladı: "İsteyen her bir kadın, hikayesini kamuoyu önünde anlatma hakkına sahip olmalı ve ardından bu ifadeler kalıcı olarak Kongre kayıtlarına geçmelidir. Ancak ve ancak o zaman gerçeğe ulaşabiliriz."