6 kenti bağlayan hızlı tren projesi! Trabzon Samsun arası 2 saate düşecek...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale- Çorum- Samsun Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin 293 kilometre olduğunu ve bu güzergahın 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdiklerini aktaran Uraloğlu, yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine, proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacağına dikkati çekti.
Bakan Uraloğlu, Samsun-Sarpa Demiryolu Projesi için de, "Samsun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlıyoruz, Karadeniz'in de uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu güçlenecek. İleride hayata geçirilecek Samsun- Ordu- Giresun- Trabzon-Rize-Artvin-Sarp demir yolu hattı ile birleştiğinde Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak. Hem ekonomik canlılık hem de bölgesel kalkınma sağlayacak projede çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Bölünmüş yollar, BSK'lı yollar yaptık. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.