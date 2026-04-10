Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP elden gidecek

CHP'de birçok belediyenin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına dahil edilmesiyle ilgili eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na ses getirecek bir çağrı yaptı. "Artık lütfen sesiniz çıksın." diyen Sevigen "Yoksa partimiz elden gidiyor." uyarısında bulundu.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının birçok CHP'li belediyeyi de kapsayarak genişlemesi parti yönetimini zora sokarken en son Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının genişlemesi üzerine eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, parti yönetimine ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek seslenmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştır. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında CHP yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Artık lütfen sesiniz çıksın" demiştir.

"ARTIK LÜTFEN SESİNİZ ÇIKSIN"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, yaşananlarla ilgili önemli bir çağrı yaptı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Sevigen "Susuyorsunuz, sessiz kalıyorsunuz. Artık lütfen sesiniz çıksın." dedi.

"PARTİMİZ ELDEN GİDİYOR"

"Yanınızdaki arkadaşlara söyleyin, sesini yükseltsinler, yoksa partimiz elden gidiyor." diyen Sevigen, konuşmasında ayrıca "Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ayağa kalkın! Rica ediyorum, yetim hakkı yiyenlerden hesap sorun." ifadelerini kullandı.

