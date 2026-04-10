Mevlüt öğretmene 229 km hızla çarpan sürücü için verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca 229 kilometre hızla seyreden aracıyla çarparak öğretmen Mevlüt Külcü'nün hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında, "olası kastla öldürme" suçundan verilen 21 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Abone ol

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık İsmail Andaç'ın kaza günü iki kez kırmızı ışık ihlali yaparak hızlı seyir ettiği, kırmızı ışıkta bekleyen maktul öğretmen Mevlüt Külcü'nün arkadan çarptığı aracını savurduğu anlatıldı.

Külcü'nün aracının refüjdeki elektrik direği ve ağaca çarparak durduğu vurgulanan kararda, çarpan aracın ise 224 metre sürüklendikten sonra yaya kaldırımındaki elektrik panosuna çarptığı belirtildi.

Sanığın ateşli rahatsızlık geçirmesi nedeniyle bilincini kaybettiği yönündeki beyanına yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"48 derece ateşin insan yaşamında mümkün olmadığı tıbben bilinen bir gerçektir. Yine sanık bilicini kaybetmiş olsaydı, seyir halindeyken aracında bir yalpalanma, sağa ve sola savrulma ya da istemsiz şerit değiştirme gibi olayların olması beklenirdi. Sanığın geldiği güzergahtaki tüm kamera kayıtları incelendiğinde, sürekli sol şeritten seyir halinde olduğu açıktır. Yine sanık telefonla konuştuğunu, sonrasında bilincini kaybettiğini beyan etmiş ise de bu beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) 4. İhtisas Kurulunun raporuna göre, cezai ehliyetini azaltacak herhangi bir rahatsızlığı bulunmamaktadır. Sanığın tüm savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğu değerlendirilmiştir ve itibar edilmemiştir."

Olayın suç boyutu değerlendirildi

Meydana gelen kazanın "Taksirle mi?", "Bilinçli taksirle mi?" yoksa "Olası kastla mı?" gerçekleştiği hususuna ilişkin değerlendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, azami hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda, azami hız sınırının üzerinde 229 kilometre saat hızla seyir halinde olduğu anlaşılmıştır. Yine sanığın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ATK raporlarıyla sabittir. Sanığın kırmızı ışıkta bekleyen araçları görmesine rağmen 'Ne olursa olsun' kastıyla neticenin gerçekleşebileceğini öngörerek ve kayıtsız kalarak aracını kullanmaya devam ettiği ve kendisine kırmızı ışık yanan maktulün aracına arkasından çarptığı kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu durumda sanığın neticenin meydana gelmesini öngörmesi muhakkaktır. Sanık bu neticenin ortaya çıkmaması için herhangi bir tedbire müracaat etmiş değildir. Yani sanık neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalmış, fren tedbirine dahi başvurmamıştır. Dolayısıyla olayda, olası kast hükümlerinin şartlarının oluştuğu ve sanığın eylemini 'Ne olursa olsun' düşüncesiyle gerçekleştirdiği, neticenin gerçekleşmemesi için herhangi bir çaba göstermediği anlaşıldığından, sanık hakkında kasten öldürme suçundan cezalandırIıması cihetine gidilmiş ve olası kast hükümleri uygulanmıştır."

Kararda, sanığın hukuka aykırı davranışları dikkate alınarak, takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak cezasının bireyselleştirildiği ve sanık lehine yasal şartların oluşmadığından, taksir ve bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmadığı vurgulandı.

Kaza ve iddianame

İsmail Andaç (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Konya'nın Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan Andaç, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Sanık hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, şunlar kaydedilmişti:

"Olası kast değerlendirmesi ışığında, sanığın kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracı mahal şartlarının oldukça üzerinde bir hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. Kaza anında ise kamera görüntülerine göre sanık, 229 kilometre hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan, şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını öngörmesine rağmen kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarparak maktulün ölümüne neden oldu. Sanığın üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır."

Davanın 7 Nisan'daki karar duruşmasında sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezası verilmişti.