AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Abone ol

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kahraman polislerimizin vatan sevgisi, görev bilinci ve milletimizin dualarıyla yürüdüğü yol çok kıymetlidir. Adanmış bir şekilde şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kahraman polislerimizi korusun."