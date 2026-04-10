Türkiye'nin dev holdinginden kötü haber! En büyük fabrikasını satışa çıkardı

Eylül ayında düzenlenen operasyonun ardından Can Grubu'nun varlıklarının yönetimi TMSF'ye devredilirken, Tekfen Holding'in en büyük hissedarı da TMSF olmuştu.

TMSF tarafından yayınlanan yeni ilan ile Tekfen Holding'in en büyük fabrikası satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 180 MİLYON TL

19,250 m2'si kapalı olmak üzere 49,500 m2'lik alana kurulu dev fabrikada ağır çelik imalatı gerçekleştirilirken, elde edilen ürünler dünyanın dört bir yanına satılmakta.

Uluslararası Derince Limanı'nın (Safi Port) yanında yer alan fabrikanın satış ihalesi 27 Nisan 2026 tarihinde TMSF'nin Esentepe yerleşkesinde gerçekleştirilecek.