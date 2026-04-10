Türkiye'nin dev holdinginden kötü haber! En büyük fabrikasını satışa çıkardı

Eylül ayında düzenlenen operasyonun ardından Can Grubu'nun varlıklarının yönetimi TMSF'ye devredilirken, Tekfen Holding'in en büyük hissedarı da TMSF olmuştu.

TMSF tarafından yayınlanan yeni ilan ile Tekfen Holding'in en büyük fabrikası satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 180 MİLYON TL 

19,250 m2'si kapalı olmak üzere 49,500 m2'lik alana kurulu dev fabrikada ağır çelik imalatı gerçekleştirilirken, elde edilen ürünler dünyanın dört bir yanına satılmakta. 

Uluslararası Derince Limanı'nın (Safi Port) yanında yer alan fabrikanın satış ihalesi 27 Nisan 2026 tarihinde TMSF'nin Esentepe yerleşkesinde gerçekleştirilecek. 

Nazlı'yı araçta öldürüp intihar girişiminde bulundu
Nazlı'yı araçta öldürüp intihar girişiminde bulundu
Hakan Fidan Kallas ile telefonda görüştü
Hakan Fidan Kallas ile telefonda görüştü
Güney Kore, İran'a özel temsilci gönderecek
Güney Kore, İran'a özel temsilci gönderecek
Erhan Afyoncu: Türk SİHA'ları, Mete'nin ıslık çalan okları ve Fatih'in toplarının yeni versiyonudur
Erhan Afyoncu: Türk SİHA'ları, Mete'nin ıslık çalan okları ve Fatih'in toplarının yeni versiyonudur
AYM Başkanı Özkaya, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
AYM Başkanı Özkaya, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Beyaz Saray çalışanlarına uyarı e-postası gönderildi
Beyaz Saray çalışanlarına uyarı e-postası gönderildi
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez rakip olacak
Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez rakip olacak
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı
Yeni operasyon sinyali: Kapsamı çok geniş olacak, futbolla sınırlı kalmayacak
Yeni operasyon sinyali: Kapsamı çok geniş olacak, futbolla sınırlı kalmayacak
Mevlüt öğretmene 229 km hızla çarpan sürücü için verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Mevlüt öğretmene 229 km hızla çarpan sürücü için verilen cezanın gerekçesi açıklandı