TÜİK: Dış ticaret haddi 6,3 puan arttı

TÜİK verilerine göre Şubat 2026’da ihracat birim değer endeksi yıllık 12,7 artarken miktar endeksi 10,1 geriledi. İthalatta birim değer 5,0 yükselirken miktar 1,3 azaldı. İhracatta fiyat artışı imalat sanayinde öne çıkarken, miktar düşüşü özellikle yakıtlarda sert oldu. Dış ticaret haddi 92,7’ye yükselerek geçen yıla göre 6,3 puan arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2026” verileri, dış ticarette fiyat ve miktar eğilimlerinin farklı yönlerde seyrettiğini ortaya koydu. İhracat ve ithalat birim değer endekslerinde artış görülürken, miktar endekslerinde gerileme kaydedildi.

Şubat ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre 12,7 arttı. Gıda, içecek ve tütünde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) 9,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) 13,3 artış gerçekleşti. Yakıt grubunda ise 6,8 düşüş görüldü. Endeks genel düzeyde 115,2’den 129,8’e yükseldi.

İHRACAT MİKTARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İhracat miktar endeksi Şubat ayında yıllık bazda 10,1 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde 13,9, ham maddelerde (yakıt hariç) 8,7, yakıtlarda 35,6 ve imalat sanayinde 7,0 düşüş kaydedildi. Genel endeks 143,0’ten 128,9’a geriledi.

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 5,0 arttı. Gıda, içecek ve tütünde 4,7, imalat sanayinde 7,2 artış görülürken, yakıtlarda 14,5 ve ham maddelerde (yakıt hariç) 7,0 düşüş kaydedildi. Endeks 133,3’ten 140,0’a yükseldi.

İthalat miktar endeksi aynı dönemde 1,3 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde 2,7, ham maddelerde (yakıt hariç) 6,6 ve yakıtlarda 5,6 düşüş görülürken, imalat sanayinde 6,1 artış gerçekleşti.

SEKTÖREL FARKLILAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Sektörel dağılımda ihracatta en yüksek artış “SITC’de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar” grubunda 84,7 oldu. Aynı grupta ithalat birim değer endeksi de 80,3 arttı. Buna karşılık yakıtlar grubunda hem ihracat hem ithalat birim değer endekslerinde düşüş kaydedildi.

Miktar endekslerinde en sert gerileme ihracatta yakıtlar grubunda 35,6 olarak ölçüldü. Gıda ve ham madde gruplarında da düşüş eğilimi sürdü.