Kuyumcuya gidince neye uğradığını şaşırdı! Bakın kimden şikayetçi oldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde altın bileziklerinin sahteleriyle değiştirildiğini iddia eden kadın, evinin anahtarını emanet ettiği komşusu ve iki iş arkadaşı hakkında şikayette bulundu.

İlçede yaşayan Gülay Tekeli, evde olmadığı zamanlarda kullanmaları için anahtarını teslim ettiği komşusu ve iki iş arkadaşına yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerini söyledi.

Bir süre sonra sağlık giderleri için birikimi olan iki bileziği satmak üzere kuyumcuya giden Tekeli, takıların sahte olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tekeli, evine girmelerine izin verdiği komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eve giriş çıkış yaptıkları belirlendi

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eve giriş çıkış yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla ifadesine başvurdu.

Yaşadığı süreci anlatan Tekeli, arkadaşlarının evde temizlik ve yemek yaparak kendisine yardımcı olduğunu ancak bu süreçte birikimlerinin hedef alındığını savundu.​​​​​​​ Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

