Güney Kore, İran'a özel temsilci gönderecek

Güney Kore hükümetinin, "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeler" nedeniyle İran'a özel temsilci göndereceği bildirildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada deniz güvenliği ve "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeleri" görüşmek üzere İran'a özel bir temsilci göndereceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanının özel temsilcisi Büyükelçi Chung Byung-ha'nın İran'a gideceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görevlendirme, Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunmayı ve vatandaşlarımız, gemilerimiz ve mürettebatımızın güvenliği ile gemilerin seyrüseferine ilişkin konular hakkında istişarelerde bulunmayı amaçlamaktadır."