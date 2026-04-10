Burdur'da yasak ilişki cinayetinde cezalar belli oldu! 36 günlük bebeğinin yanında öldürülmüştü

Burdur'da Özge Çetin Bedir'in (35) evinde öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Tülay Alan ve Seray Öztürk'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bedir'in eşi Adnan Bedir ise beraat etti.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seray Öztürk (26) ve Tülay Alan (23) ile tutuksuz sanık Adnan Bedir (35), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Seray Öztürk ve Tülay Alan, savunmalarında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanık Adnan Bedir ise ev hapsinin kaldırılmasını ve beraatini istedi. Maktul Özge Çetin Bedir'in annesi Şefike Çetin de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Sanıklar ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Tülay Alan ve Seray Öztürk'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Adnan Bedir hakkında beraat kararı! Acılı aileden tepki

Mahkeme, Adnan Bedir hakkında ise beraat kararı verdi. Mahkeme sonrası maktulün yakınları Adnan Bedir için verilen karara tepki gösterdi.

Olay: 10 Haziran 2025'te Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Çetin Bedir (35) ile evine gelen Tülay Alan arasında tartışma çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Eve giren ekipler Özge Bedir'i koridorda bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Bedir'in yatakta uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından korumaya alındı. Olay sırasında 5 yaşındaki kızı ile dışarda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Polis ekipleri olayla ilgili Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı.

Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim" dedi.

Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadeleri doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebek yakınlarına teslim edildi.

İddianamede, sanık Tülay Alan ile arkadaşı sanık Seray Öztürk hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İkinci duruşmada Adnan Bedir'in ev hapsine karar verilmişti.