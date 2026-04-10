Inter ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için kozlarını paylaşıyor

Inter ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için kozlarını paylaşıyor

Galatasaray’ın renklerine bağlamaya hazırlandığı Hakan Çalhanoğlu transferinde işler bir anda sarpa sardı; Inter cephesinde dümene geçen Chivu'nun milli yıldızı bırakmama kararı ve kulübün yeni sözleşme hamlesi, Sarı-Kırmızılıların tüm planlarını altüst ederek süreci tam bir kördüğüme çevirdi.

Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Inter cephesinden gelen hamle, transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.

INTER KARAR DEĞİŞTİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Chivu, milli yıldızın takımda kalmasını istedi. Yönetimle yapılan görüşmede Hakan’ın performansından memnuniyet dile getirilirken, yeni sözleşme planı gündeme alındı.

YENİ SÖZLEŞME MASADA

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için Inter’in yeni kontrat hazırlığında olduğu belirtildi. Kulübün, oyuncunun yükselen formu sonrası bu kararı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY İSTEĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu transferi konusundaki ısrarı devam ederken, milli futbolcunun da sarı-kırmızılı formaya sıcak baktığı aktarıldı. Taraflar arasındaki gelişmelerin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFERDE KRİTİK SÜREÇ

Inter yönetiminin Galatasaray’ın ilgisinin farkında olduğu ve bu nedenle süreci yakından takip ettiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.

