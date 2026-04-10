Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen bu maçla sahalara geri dönecek!

Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönüş tarihi netleşti. Gençlerbirliği maçında az süre alması beklenen Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği dönüş tarihi netleşti.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecine giren Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamıştı. Osimhen’in sahalara dönüşü için artık geri sayım başladı.

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Göztepe maçının ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, “Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadroda olabilir, ancak Fenerbahçe maçında kullanma durumumuz da var” ifadeleriyle yıldız oyuncunun dönüşüne dair ipuçları vermişti.

DERBİDE FORMA GİYECEK

Sabah gazetesinin haberine göre Osimhen’in, 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Gençlerbirliği maçında kısa süre alması ihtimali bulunsa da, asıl hedefin derbi olduğu belirtildi.

TARAFTARIN BEKLEDİĞİ SORU CEVAP BULDU

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merak ettiği “Derbide oynayacak mı?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yıldız golcünün kritik mücadelede takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

