Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Simge Sağın ve sevgilisi İlkay Şencan da yer almıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine Sağın, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Jandarma Komutanlığında verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. İlkay Şencan benim erkek arkadaşımdır. Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Kendisi ayın zamanda DJ ve prodüktördür. Kendisiyle dün ödül törenine katıldık. Katıldıktan sonra çalışmak amacıyla ikametime geçtik. Bugün sabah saatlerinde ilgili kolluk görevlileri tarafından ikametimde arama yapılacağı söylendi.

Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı bildiğim için rahatlıkla evi arayabileceklerini söyledim. Erkek arkadaşımın çanta içerisine baktıklarında ele geçirilen uyuşturucu maddeyi buldular.

Ben onun uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Cep telefonumda yapılan inceleme sonucunda 22 Şubat tarihli bana göstermiş olduğunuz fotoğraf da tütün sigara içiyordum. Kesinlikle içtiğim madde uyuşturucu ve türevi bir madde değildir. Ancak fibromiyerci (kas eklem ağrısı) hastasıyım. Bu nedenle reçeteli olarak yeşil reçeteye tabi ilaçları kullanıyorum. Bunlara ilişkin reçeteleri ifade bitiminde ekte sunacağım. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

