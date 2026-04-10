Yapı Kredi Yatırım 11. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde iki kategoride ödül aldı

Yapı Kredi Yatırım 11. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde iki kategoride ödül aldı

Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 11. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde iki kategoride liderlik ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Yatırım, "Aracılık İşlemleri" kategorisinde "Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası-En Yüksek İşlem Hacmi" ve Kurumsal Finansman İşlemleri kategorisinde "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraç ve Satışı-En Yüksek İhraç" ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, elde edilen ödüllerin kısa vadeli bir performanstan ziyade sürdürülebilir bir vizyonun, istikrarlı bir duruşun ve yoğun emeğin sonucu olduğunu belirtti.

Yapı Kredi Yatırım olarak kuruluşlarından bu yana yatırımcıların birikimlerini güvenle değerlendirmelerine aracılık etme sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Sektöre yön veren çalışmalarımızla yalnızca aracılık faaliyetleri yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine güçlü katkılar da sunuyoruz. Halka arzdan yatırım danışmanlığına, teknoloji yatırımlarından müşteri deneyimine kadar her alanda hizmet standartlarımızı en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Kazandığımız ödüller de bu yaklaşımımızın doğal bir sonucu ve bize duyulan güvenin somut bir yansıması. Elde ettiğimiz başarıların verdiği güçle yatırımcılarımızın yanında olmaya ve güven odaklı, yenilikçi hizmet anlayışımızla sektöre yön vermeye devam edeceğiz."

Arısoy, yatırımcı beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek etkin ve yenilikçi çözümler üretmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

