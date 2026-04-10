62'lik Sinan Özen'den ezber bozan gençlik itirafı! Görenler şaşırıp kalıyor, meğer sırrı buymuş...
62'lik delikanlı Sinan Özen'den samimi itiraflarda bulundu. Yaşını duyanların kulaklarına inanamadığı ünlü isim, gençlik iksirini paylaştı. Estetik mi yoksa doğal yöntemler mi? İşte ünlü sanatçının dikkat çeken o açıklamaları...
Magazin dünyasının "yaşlanmayan ismi" olarak parmakla gösterilen 62 yaşındaki ünlü sanatçı, herkesin merak ettiği o soruyu nihayet yanıtladı. Gençlik sırrını itiraf eden ünlü sanatçının yaptıklarına bakın...
'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan Sinan Özen, merakla beklenen ‘Senli Benli’ projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, yıllara meydan okuyan görtünüsüyle ilgili samimi açıklamalara imza attı.
62 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve genç görünümüyle dikkat çeken Özen, bu konudaki merakı yanıtladı.
"GÜZEL YAŞLANMAK İSTİYORUM"
Ünlü şarkıcı, gençlik sırrı sorulduğunda hayat felsefesini de paylaştı. Özen, "Güzel yaşlanmak istiyorum. Hayatı sevmekle, sevdiklerinizle bir arada olmakla. Bedenin güzelliği, gençliği hepsi hikaye şeklinde" sözleriyle hem içsel hem de dışsal olarak sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.
"BOTOKS YAPTIRIYORUM"
Muhabirlerin “Botoksa karşı mısınız?” sorusuna samimi bir şekilde yanıt veren Özen, "Hayır değilim. Ben yaptırıyorum arada bir" diyerek uygulamayı desteklediğini ifade etti.