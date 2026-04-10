Zorlu Enerji, CDP ve S&P Global sürdürülebilirlik listelerinde üst sıralarda yer aldı

Zorlu Enerji, CDP (Carbon Disclosure Project) tedarikçi etkileşimi değerlendirmesinde A skoru alarak liderlik seviyesine yükseldi. S&P Global'ın "Sürdürülebilirlik Yıllığı 2026" listesinde ise sektöründe ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerjinin öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonunu üretim süreçlerinin ötesine taşıyarak, şeffaflık ilkesi doğrultusunda küresel ölçekte kabul gören platformlarda güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda , şirket CDP tarafından gerçekleştirilen tedarikçi etkileşimi değerlendirmesi kapsamında en yüksek performans seviyesi olan A notunu aldı.

CDP'nin değerlendirmesinde şirketlerin tedarik zinciri kaynaklı emisyonlar, yönetişim yapısı, iklim hedefleri ve değer zinciri etkileşimi gibi alanlardaki performansları ölçülüyor.

Zorlu Enerji ayrıca, S&P Global Corporate Sustainability Assessment sonuçlarına göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Yıllığı 2026 listesine girerek, sektöründe ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı.

Öten yandan, 84 puanla elde edilen bu başarı, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansının küresel ölçekte tescillendiğini ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, CDP Türkiye'nin kurulduğu 2010'dan bu yana iklim değişikliğiyle ilgili verilerini düzenli olarak paylaştıklarını belirtti.

İklim değişikliği konusundaki aksiyonları çevresel bir sorumluluğun ötesinde, iş stratejilerinin temel bir bileşeni olarak gördüklerini aktaran Yener, doğrudan ve dolaylı emisyonlarını şeffaf biçimde yönettiklerini ifade etti.

Yener, 10 yılı aşkın süredir sürdürülen disiplinli yaklaşımın sürdürülebilirlik performansını istikrarlı biçimde güçlendirdiğini belirterek, "S&P Global değerlendirmesinde 85 puana ulaşmamız, LSEG değerlendirmesinde 92 puanla sektörümüzde dünya liderliğine yükselmemiz ve CDP İklim Değişikliği Programı’nda A Listesi’nde yer almamız, bu yaklaşımın en somut çıktıları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

CDP kapsamında elde edilen liderlik seviyesi ile S&P Global Sustainability Yearbook'ta yer almanın bu alandaki kararlılığın uluslararası ölçekte tescili niteliğinde olduğunu kaydeden Yener, sürdürülebilirlik çalışmalarını dijital platformlarla daha görünür ve erişilebilir hale getirdiklerini belirtti.

Yener, Zorlu Enerji'nin yalnızca enerji üreten bir şirket değil, müşterilerine uçtan uca yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunan entegre bir enerji yönetim şirketi olarak faaliyet gösterdiğini aktararak, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çevreyle uyumlu, güvenli ve sürdürülebilir enerji üretimi ile dağıtımı sağladıklarını ifade etti.

2030'a kadar elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı, operasyonlarda net sıfır emisyona ulaşmayı ve bu hedefi 2040'a kadar tüm değer zincirini kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.